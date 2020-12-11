Нашли мать новорожденного, тело которого достали из мусорки в Витебске. Женщина приехала из Могилева

Источник материала: Tut.by

Вчера, 10 декабря, в мусорном контейнере в Витебске был обнаружен труп ребенка . Оказалось, его мать не местная — но ее нашли и задержали, сообщает МВД.

30-летняя могилевчанка снимала квартиру недалеко от места, где нашли тело малыша, но съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов.

Как погиб ребенок, пока неизвестно.