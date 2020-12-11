|
Нашли мать новорожденного, тело которого достали из мусорки в Витебске. Женщина приехала из Могилева
11.12.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 10 декабря, в мусорном контейнере в Витебске
30-летняя могилевчанка снимала квартиру недалеко от места, где нашли тело малыша, но съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов.
Как погиб ребенок, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашли мать новорожденного, тело которого достали из мусорки в Витебске. Женщина приехала из Могилева
Оказалось, его мать не местная - но ее нашли и задержали
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)