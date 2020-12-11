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Как украшают Октябрьскую площадь к Новому году

11.12.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Октябрьской площади устанавливают световые фигуры и украшают елку. Мы посмотрели, как это выглядит.


На елку сейчас развешивают красные и золотые шары. Рядом установили световые фигуры: лошадь с санями и деревья. Сюда же планировали поставить световые арки и ледяные глыбы.

15 декабря в Минске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут огни на елке. Изображение на елке будет меняться благодаря пиксельной подсветке.

Позже на Октябрьской площади появятся павильоны в виде сот, начнется торговля украшениями и едой. Ярмарка «Калядны кiрмаш» будет работать здесь с 18 декабря.






 
Теги: Минск
 
 
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15 декабря в Минске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут огни на елке. Благодаря пиксельной подсветке изображение будет меняться.
 
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