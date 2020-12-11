Как украшают Октябрьскую площадь к Новому году

Источник материала: Tut.by

На Октябрьской площади устанавливают световые фигуры и украшают елку. Мы посмотрели, как это выглядит.





На елку сейчас развешивают красные и золотые шары. Рядом установили световые фигуры: лошадь с санями и деревья. Сюда же планировали поставить световые арки и ледяные глыбы.

15 декабря в Минске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут огни на елке. Изображение на елке будет меняться благодаря пиксельной подсветке.

Позже на Октябрьской площади появятся павильоны в виде сот, начнется торговля украшениями и едой. Ярмарка «Калядны кiрмаш» будет работать здесь с 18 декабря.



















