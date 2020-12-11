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Как украшают Октябрьскую площадь к Новому году
11.12.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Октябрьской площади устанавливают световые фигуры и украшают елку. Мы посмотрели, как это выглядит.
На елку сейчас развешивают красные и золотые шары. Рядом установили световые фигуры: лошадь с санями и деревья. Сюда же планировали поставить световые арки и ледяные глыбы.
15 декабря в Минске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут огни на елке. Изображение на елке будет меняться благодаря пиксельной подсветке.
Позже на Октябрьской площади появятся павильоны в виде сот, начнется торговля украшениями и едой.
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15 декабря в Минске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут огни на елке. Благодаря пиксельной подсветке изображение будет меняться.
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