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Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время подает прошение об отставке
11.12.2020 15:49 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время собирается отправить апостольскому нунцию в Беларуси Анте Йозичу прошение об отставке на имя папы Франциска. Об этом
3 января Тадеушу Кондрусевичу исполняется 75 лет. По его словам, именно это и стало причиной отставки.
«Я официально иду в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», - зявил Кондрусевич.
Архиепископ прокомментировал вопрос о своем возвращении в Беларусь.
«Я знаю, что нунций продолжает говорить обо мне с властями, и что за ситуацией постоянно следит Государственный секретариат Святого Престола», - сообщил митрополит.
История Кондрусевича
Ситуация началась спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам».
31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным.
В начале ноября Александр Лукашенко
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Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время собирается отправить апостольскому нунцию в Беларуси Анте Йозичу прошение об...
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