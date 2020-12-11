Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время подает прошение об отставке

Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время собирается отправить апостольскому нунцию в Беларуси Анте Йозичу прошение об отставке на имя папы Франциска. Об этом сообщает Еврорадио.

3 января Тадеушу Кондрусевичу исполняется 75 лет. По его словам, именно это и стало причиной отставки.

«Я официально иду в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», - зявил Кондрусевич.

Архиепископ прокомментировал вопрос о своем возвращении в Беларусь.

«Я знаю, что нунций продолжает говорить обо мне с властями, и что за ситуацией постоянно следит Государственный секретариат Святого Престола», - сообщил митрополит.

История Кондрусевича

Ситуация началась спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов.

Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам».

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Настаивал на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича даже Ватикан.