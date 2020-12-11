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Главный санитарный врач Минска советует исключить корпоративы и встречать Новый год дома

11.12.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как обезопасить свое здоровье в преддверии зимних праздников, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.


Фото: Reuters

— Новогодние праздники любимы всеми. Как правило, это время для встреч с близкими людьми и друзьями, для путешествий и посещения культурных мероприятий, время обмена подарками и пожеланиями на следующий год. Однако сложившаяся эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 требует особой подготовки и особого проведения предстоящих праздников, — говорит Светлана Ермак. — Во время детских утренников в учреждениях образования следует ограничить присутствие взрослых, а также сократить длительность праздника. Рождество и Новый год лучше провести в семейном кругу. Встречу с друзьями и празднование большими компаниями, корпоративы исключить. Для общения можно использовать возможности современных технологий.

Она также напомнила о правилах посещения магазинов, торговых центров, объектов общественного питания, культурного назначения и т. д. По словам главного санврача города, лучше всего туда не ходить. Если это невозможно, то стоит минимизировать визиты и ограничить время пребывания в общественных местах. Особенно это касается детей, пожилых, людей с ослабленным иммунитетом, имеющих хронические заболевания. Следует воздержаться от посещения подобных мест гражданам с симптомами респираторной инфекции и недомоганием.

— Во время нахождения в общественных местах обязательно используйте защитные маски. Необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и довольно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать. Их необходимо менять каждые два часа или как только отсыреют. Одноразовые маски не следует использовать повторно, — советует Светлана Ермак. — Также старайтесь придерживаться дистанции в 1–1,5 м от других людей. Соблюдайте гигиену рук: как можно чаще мойте их с мылом и используйте антисептик. Важно минимизировать прикосновения руками к различным поверхностям, а также к лицу. Эти несложные мероприятия снижают вероятность попадания вируса в организм. Необходимо помнить, что наша первостепенная задача — это забота о своем здоровье и здоровье близких. Только все вместе, соблюдая профилактические рекомендации, мы сможем уменьшить распространение инфекции.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как обезопасить свое здоровье в преддверии зимних праздников, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала главный государственный санитарный врач...
 
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