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Андрей Ермолаев: Вопрос Крыма решался по итогам событий, связанных с Майданом

11.12.2020 16:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спустя 6 лет после победы Майдана стали очевидны его выгодополучатели и движущие силы. Переворот организовали олигархи, чтобы вытеснить часть представителей бизнес-элиты на обочину экономической жизни. За это, считают политологи, отдали Крым и разрушили Донбасс.

Андрей Ермолаев, политолог (Украина): "Не решал народ Украины ни вопрос Крыма, ни вопрос Донбасса. Вопрос Крыма решался по итогам событий, связанных с Майданом и, скорее всего, речь идет о международной сделке. И Майдан является внутриэлитным конфликтом. Я прекрасно знаю, что во многих кабинетах начальники, наблюдая экспансию донецких, заявляли: "Надо бы их отсюда всех выгнать!". И когда движение общедемократическое начало трансформироваться в националистический Майдан, я думаю, вопросы языка и национальности специально выпячивались. Уход Крыма и Донбасса был многим выгоден. Я знаю бизнесменов, которые на этом конфликте сделали себе состояние. Мы получили новую военную элиту, состоятельную, со связями. И с этими людьми сейчас работают ведущие разведывательные сообщества мира, включая Францию, Англию, Японию".

По мнению политологов, главная проблема современной Украины - утрата субъектности. Внешнее управление страной делается все более жестким, а местные элиты практически лишены свободы в принятии решений.

 
 
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Спустя 6 лет после победы Майдана стали очевидны его выгодополучатели и движущие силы. Переворот организовали олигархи, чтобы вытеснить часть представителей...
 
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