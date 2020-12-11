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А. Кунцевич: На историю нельзя смотреть через узкую щель telegram-каналов

11.12.2020 16:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Противостоять попыткам вырвать листы из нашей истории. Кто бы знал, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне именно белорусам - народу, число пособников фашизма которого в годы войны было нещадно мало, предстоит противостоять попыткам обелить черную роль предателей Родины в зверствах над собственным народом. Представители власти, эксперты, историки собрались сегодня в Музее Великой Отечественной войны, чтобы обсудить, как отстоять историю и суверенитет в условиях внешней угрозы. По словам заместителя Главы Администрации Президента Андрея Кунцевича, нельзя смотреть на прошлое через щель телеграм-каналов, которые в угоду внешним силам фальсифицируют нашу историю. Сегодня в анонимных телеграм-каналах все чаще звучит призыв к реабилитации нацистских преступников - теперь их называют «патриотами». Флаги коллаборационистов развиваются над головами молодых белорусов, которые вскидывают руки в нацистских приветствиях, звучат от них и нацистские лозунги.

Андрей Кунцевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: "Это наша общая государственная биография, из которой нельзя просто взять и вырвать страницы в угоду чьих-либо интересов и навязанных извне стереотипов. В этой связи с моей точки зрения требует дальнейшей реализации историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого белорусской модели памяти. Совместная предметная работа позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое, как и настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов".

Существующие формы патриотического воспитания должны носить более системный характер, а молодежь необходимо привлечь в музеи и на туристические маршруты по памятным местам, считают эксперты.

 
 
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Противостоять попыткам вырвать листы из нашей истории. Кто бы знал, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне именно белорусам - народу, число...
 
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