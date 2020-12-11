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Дело о нападении на сотрудника милиции

11.12.2020 16:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За свои поступки придется ответить по закону. Суд Минского района рассматривает уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в нападении на милиционера. 18 сентября выпивший молодой человек мешал правоохранителям выполнять их работу. А когда стражи порядка попытались задержать дебошира, он ударил одного из милиционеров кулаком в лицо. Фигурант свою вину признал частично и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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За свои поступки придется ответить по закону. Суд Минского района рассматривает уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в нападении на...
 
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