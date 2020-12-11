Дело о нападении на сотрудника милиции

Источник материала: БT

За свои поступки придется ответить по закону. Суд Минского района рассматривает уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в нападении на милиционера. 18 сентября выпивший молодой человек мешал правоохранителям выполнять их работу. А когда стражи порядка попытались задержать дебошира, он ударил одного из милиционеров кулаком в лицо. Фигурант свою вину признал частично и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.