|
Осторожно, гололед!
11.12.2020 16:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня, как и обещали синоптики, дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Небольшая морось из-за минуса превратилась в ледяную корку. И утром улицы многих городов напоминали каток. Так, на трассе М1 из-за плохих погодных условий ночью столкнулись пять авто, погиб один человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, как и обещали синоптики, дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Небольшая морось из-за минуса превратилась в ледяную корку. И утром улицы многих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)