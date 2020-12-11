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Осторожно, гололед!

11.12.2020 16:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня, как и обещали синоптики, дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Небольшая морось из-за минуса превратилась в ледяную корку. И утром улицы многих городов напоминали каток. Так, на трассе М1 из-за плохих погодных условий ночью столкнулись пять авто, погиб один человек.

А на трассе Бобруйск - Могилев в кювет вылетела фура. Вместе с тем в ГАИ отметили, что существенного роста серьезных ДТП нет. Дорожная милиция Минской области ввела спецплан "Погода". Экипажи вместе с коммунальщиками патрулируют дороги. На улицах столичного региона работает 106 единиц техники, уже распределено свыше тысячи тонн реагентов. Нелегко приходится и пешеходам. Как сообщает Минздрав, к медикам уже стали обращаться с гололедными травмами.

Впрочем, некоторые горожане не унывают и превращают минусы в плюсы. Например, в Бобруйске парень с клюшкой катается по тротуару. Также в интернете появилось и видео игры в хоккей на дорогах Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня, как и обещали синоптики, дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Небольшая морось из-за минуса превратилась в ледяную корку. И утром улицы многих...
 
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