Осторожно, гололед!

Источник материала: БT

Сегодня, как и обещали синоптики, дорожная ситуация оставляет желать лучшего. Небольшая морось из-за минуса превратилась в ледяную корку. И утром улицы многих городов напоминали каток. Так, на трассе М1 из-за плохих погодных условий ночью столкнулись пять авто, погиб один человек.



А на трассе Бобруйск - Могилев в кювет вылетела фура. Вместе с тем в ГАИ отметили, что существенного роста серьезных ДТП нет. Дорожная милиция Минской области ввела спецплан "Погода". Экипажи вместе с коммунальщиками патрулируют дороги. На улицах столичного региона работает 106 единиц техники, уже распределено свыше тысячи тонн реагентов. Нелегко приходится и пешеходам. Как сообщает Минздрав, к медикам уже стали обращаться с гололедными травмами.



Впрочем, некоторые горожане не унывают и превращают минусы в плюсы. Например, в Бобруйске парень с клюшкой катается по тротуару. Также в интернете появилось и видео игры в хоккей на дорогах Беларуси.