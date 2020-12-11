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Будьте бдительны! За сутки у жителей Брестской области мошенники украли с карточек почти 35 тысяч рублей
11.12.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре за одни сутки с банковских счетов жителей Брестской области пропало более 34 тыс. рублей, сообщает
Одной из жертв мошенников стала 58-летняя жительница Пружан. Злоумышленник позвонил ей на телефон по мессенджеру и представился работником банка «Андреем Николаевичем». К женщине он обратился по имени и сказал, что в момент их разговора с ее счета идет списание 100 рублей. Мошенник назвал фамилию неизвестного, который якобы пытается похитить ее деньги, и предупредил, что позже с ней свяжется его коллега по финансовой части.
Спустя некоторое время потерпевшей вновь перезвонили. Другой «сотрудник банка» разъяснил, что для блокировки перевода ей нужно будет либо посетить банк и написать заявление, либо предоставить ему реквизиты банковской карты за исключением ПИН-кода. Перед тем как повесить трубку, неизвестный спросил, есть ли у нее другие банковские карты. Женщина рассказала о еще одной карточке — и звонивший обрадовался: мол, эти банки являются партнерами, поэтому он обязан сообщить коллегам, и ей перезвонят.
В итоге с одной карты потерпевшей пропало 11,1 тысячи рублей, а с другой — 6 тысяч рублей.
Были и другие жертвы.
По всем фактам возбуждены уголовные дела за хищения путем использования компьютерной техники.
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Будьте бдительны! За сутки у жителей Брестской области мошенники украли с карточек почти 35 тысяч рублей
Схема старая: звонят через мессенджер, представляются работниками банков, выманивают реквизиты, снимают деньги.
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