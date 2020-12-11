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Будьте бдительны! За сутки у жителей Брестской области мошенники украли с карточек почти 35 тысяч рублей

11.12.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре за одни сутки с банковских счетов жителей Брестской области пропало более 34 тыс. рублей, сообщает МВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

Одной из жертв мошенников стала 58-летняя жительница Пружан. Злоумышленник позвонил ей на телефон по мессенджеру и представился работником банка «Андреем Николаевичем». К женщине он обратился по имени и сказал, что в момент их разговора с ее счета идет списание 100 рублей. Мошенник назвал фамилию неизвестного, который якобы пытается похитить ее деньги, и предупредил, что позже с ней свяжется его коллега по финансовой части.

Спустя некоторое время потерпевшей вновь перезвонили. Другой «сотрудник банка» разъяснил, что для блокировки перевода ей нужно будет либо посетить банк и написать заявление, либо предоставить ему реквизиты банковской карты за исключением ПИН-кода. Перед тем как повесить трубку, неизвестный спросил, есть ли у нее другие банковские карты. Женщина рассказала о еще одной карточке — и звонивший обрадовался: мол, эти банки являются партнерами, поэтому он обязан сообщить коллегам, и ей перезвонят.

В итоге с одной карты потерпевшей пропало 11,1 тысячи рублей, а с другой — 6 тысяч рублей.

Были и другие жертвы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за хищения путем использования компьютерной техники.

Как не стать жертвой мошенников. Советы МВД:

— не сообщать конфиденциальные данные карты третьим лицам (срок действия, CVV-код и ПИН-код);

— подключить услугу СМС-уведомлений для контроля за счетом;

— ПИН-код хранить отдельно от карточки и прикрывать рукой клавиатуру банкомата или терминала в момент его ввода;

— установить расходные лимиты в интернет-банке или мобильном приложении;

— никогда никому не сообщать код из СМС для подтверждения операции, которую клиент не совершал (сотрудники банка не вправе запрашивать данную информацию);

— немедленно блокировать карту в случае утраты, кражи, или захвата ее банкоматом, а также при утере телефона с привязанным номером

Помните: сотрудники банков не звонят, не рассылают писем, SMS-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, ПИН-код либо иную личную информацию!

 
 
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Схема старая: звонят через мессенджер, представляются работниками банков, выманивают реквизиты, снимают деньги.
 
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