Музыка Бетховена - на выставке к юбилею композитора в Национальной библиотеке

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Прикоснуться к музыкальной истории. Юбилейная выставка "Многогранность гения Людвига ван Бетховена" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Она посвящена 250-летию со дня рождения немецкого композитора. Посетители библиотеки могут ознакомиться с нотными изданиями произведений пианиста. Среди них многочисленные сонаты, квартеты, симфонии и вокальные циклы. Всего более 120 экспонатов. Есть и редкие экземпляры. Например, около 20 виниловых пластинок самых разных цветов: от малахитового до клюквенного, которые можно послушать в выставочном зале.

Предоставленные в экспозиции аудиодокументы дают возможность ближе ознакомиться с музыкальными произведениями пианиста. Дополнили выставку книги и статьи из периодических изданий о жизни Бетховена. Всего в фондах библиотеки собрано более трех с половиной тысяч документов, связанных с творчеством композитора.