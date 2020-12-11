ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыка Бетховена - на выставке к юбилею композитора в Национальной библиотеке

11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прикоснуться к музыкальной истории. Юбилейная выставка "Многогранность гения Людвига ван Бетховена" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Она посвящена 250-летию со дня рождения немецкого композитора. Посетители библиотеки могут ознакомиться с нотными изданиями произведений пианиста. Среди них многочисленные сонаты, квартеты, симфонии и вокальные циклы. Всего более 120 экспонатов. Есть и редкие экземпляры. Например, около 20 виниловых пластинок самых разных цветов: от малахитового до клюквенного, которые можно послушать в выставочном зале.

Предоставленные в экспозиции аудиодокументы дают возможность ближе ознакомиться с музыкальными произведениями пианиста. Дополнили выставку книги и статьи из периодических изданий о жизни Бетховена. Всего в фондах библиотеки собрано более трех с половиной тысяч документов, связанных с творчеством композитора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прикоснуться к музыкальной истории. Юбилейная выставка "Многогранность гения Людвига ван Бетховена" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Она посвящена...
 
Новости дня
Новости общества
 
Будьте бдительны! За сутки у жителей Брестской области мошенники украли с карточек почти 35 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика