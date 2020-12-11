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Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу.

В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Номер телефона для обращений на экране. А на вопросы жителей Центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.