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"Новый год. Антология праздника". Ежегодный выставочный проект принимает гостей в Национальном центре современных искусств на Некрасова, 3. Архивные фотофакты размещаются рядом с проектами современных белорусских художников. Авторы буквально исследуют новогодние праздники разных времен в своих творческих проектах. Так, новогодние традиции в ретро-стиле з1950 по 1965 годы представляет Елена Донброва. Экспозиция "ДЕКАБРЬ. № 12" демонстрирует страницы декабрьских выпусков журналов "Работница" и "Крестьянка" этого периода.

Исследуются традиции, ритмы и символы праздника, а также зимнего периода в целом.

Фотопроекты Альфреда Микуса и Виктора Веденя посвящены современному возрождению в древних обрядах колядования.

Выставка будет интересна для детей и взрослых. В субботу здесь пройдет семейный праздник, где можно будет узнать, что в себя включает обряд колядования. Также посетителей ждут занятия по рисованию и рассказы авторов проекта.