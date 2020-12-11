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Во время еще одного дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе погиб 38-летний водитель Volkswagen. А 47-летняя женщина, которая была за рулем встречного авто, госпитализирована. Она не была пристегнута. Чтобы предупредить такие происшествия на дорогах, Госавтоинспекция Минской области ввела спецплан "Погода" - дежурства на трассах будут вестись круглосуточно.