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В Логойском районе погиб 38-летний водитель Volkswagen
11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Во время еще одного дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе погиб 38-летний водитель Volkswagen. А 47-летняя женщина, которая была за рулем встречного авто, госпитализирована. Она не была пристегнута. Чтобы предупредить такие происшествия на дорогах, Госавтоинспекция Минской области ввела спецплан "Погода" - дежурства на трассах будут вестись круглосуточно.
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Во время еще одного дорожно-транспортного происшествия в Логойском районе погиб 38-летний водитель Volkswagen. А 47-летняя женщина, которая была за рулем встречного авто,...
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