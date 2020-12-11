Вопросы жилищно-коммунальной сферы обсудили на диалоговой площадке в Смиловичах

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В Червенском районе на всестороннее обсуждение вынесли вопросы жилищно-коммунальной сферы. На диалоговой площадке в Смиловичах затрагивались нюансы функционирования отрасли и необходимое финансирование. Отдельный блок вопросов - строительство жилья и дорог в малых населенных пунктах. В дискуссии принимали участие специалисты из всех районов Минской области.

Все предложения, озвученные на диалоговых площадках, будут обобщены и вынесены на обсуждение на Всебелорусское народное собрание.