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Вопросы жилищно-коммунальной сферы обсудили на диалоговой площадке в Смиловичах
11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Червенском районе на всестороннее обсуждение вынесли вопросы жилищно-коммунальной сферы. На диалоговой площадке в Смиловичах затрагивались нюансы функционирования отрасли и необходимое финансирование. Отдельный блок вопросов - строительство жилья и дорог в малых населенных пунктах. В дискуссии принимали участие специалисты из всех районов Минской области.
Все предложения, озвученные на диалоговых площадках, будут обобщены и вынесены на обсуждение на Всебелорусское народное собрание.
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В Червенском районе на всестороннее обсуждение вынесли вопросы жилищно-коммунальной сферы. На диалоговой площадке в Смиловичах затрагивались нюансы...
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