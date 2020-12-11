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Новогодние ярмарки с соблюдением противоэпидемических мер

11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Рождественская ярмарка" в Минске пройдет в этом сезоне на двух основных площадках - возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Гостей встретят 12 павильонов в виде сот вдоль проспекта Независимости и 20 деревянных шале. Названия торговых мест будут соответствовать продукции, которую можно приобрести. На всех ярмарочных площадках обязателен масочный режим.

Павильоны начнут работать 18 декабря. Кроме общегородской ярмарки в каждом районе столицы на определенных локациях организуют праздничную торговлю и культурную программу.

 
Теги: Минск
 
 
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"Рождественская ярмарка" в Минске пройдет в этом сезоне на двух основных площадках - возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Гостей встретят 12 павильонов в...
 
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