Новогодние ярмарки с соблюдением противоэпидемических мер

Источник материала: БT

"Рождественская ярмарка" в Минске пройдет в этом сезоне на двух основных площадках - возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. Гостей встретят 12 павильонов в виде сот вдоль проспекта Независимости и 20 деревянных шале. Названия торговых мест будут соответствовать продукции, которую можно приобрести. На всех ярмарочных площадках обязателен масочный режим.

Павильоны начнут работать 18 декабря. Кроме общегородской ярмарки в каждом районе столицы на определенных локациях организуют праздничную торговлю и культурную программу.