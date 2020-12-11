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Диалог с многодетными семьями прошел в Смолевичском районе

11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выплаты на содержание детей, новые льготы и продолжительность декретного отдыха - вопросы, которые обсудили сегодня на встрече с многодетными семьями в Смолевичском районе. Главной темой дискуссии стала господдержка. Разговор шел и об использовании семейного капитала. Эта программа поддержки работает с 2015 года. В Минской области более 15 тысяч многодетных семей воспользовались уже семейным депозитом, в том числе досрочно.

В следующем году планируют расширить ряд мер по досрочному использованию семейного капитала. В целом на поддержку многодетных семей на 2021 год запланировано 2,5 миллиарда бюджетных средств.

 
 
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Выплаты на содержание детей, новые льготы и продолжительность декретного отдыха - вопросы, которые обсудили сегодня на встрече с многодетными семьями в...
 
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