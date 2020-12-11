Диалог с многодетными семьями прошел в Смолевичском районе

Источник материала: БT

Выплаты на содержание детей, новые льготы и продолжительность декретного отдыха - вопросы, которые обсудили сегодня на встрече с многодетными семьями в Смолевичском районе. Главной темой дискуссии стала господдержка. Разговор шел и об использовании семейного капитала. Эта программа поддержки работает с 2015 года. В Минской области более 15 тысяч многодетных семей воспользовались уже семейным депозитом, в том числе досрочно.

В следующем году планируют расширить ряд мер по досрочному использованию семейного капитала. В целом на поддержку многодетных семей на 2021 год запланировано 2,5 миллиарда бюджетных средств.