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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН: Санкции несут угрозу жизни людей С нехваткой еды, воды, лекарств и медицинского оборудования, в том числе для спасения жизней, столкнулись многие страны. В ООН заявили, что кроме пандемии ситуацию...

С нехваткой еды, воды, лекарств и медицинского оборудования, в том числе для спасения жизней, столкнулись многие страны. В ООН заявили, что кроме пандемии ситуацию усугубляют еще и санкции. По данным, 20 % стран планеты страдают от наложенных на них ограничений. Санкции вводятся как отдельными государствами, так и международными организациями. Спецдокладчик от лица ООН призвала правительства планеты из гуманитарных соображений не вводить новые санкции и по возможности делать исключения из старых.