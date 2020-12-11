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ООН: Санкции несут угрозу жизни людей
11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС нехваткой еды, воды, лекарств и медицинского оборудования, в том числе для спасения жизней, столкнулись многие страны. В ООН заявили, что кроме пандемии ситуацию усугубляют еще и санкции. По данным, 20 % стран планеты страдают от наложенных на них ограничений. Санкции вводятся как отдельными государствами, так и международными организациями. Спецдокладчик от лица ООН призвала правительства планеты из гуманитарных соображений не вводить новые санкции и по возможности делать исключения из старых.
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С нехваткой еды, воды, лекарств и медицинского оборудования, в том числе для спасения жизней, столкнулись многие страны. В ООН заявили, что кроме пандемии ситуацию...
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