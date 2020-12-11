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Прогноз погодв на 12 декбаря
11.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на большей части Беларуси в основном будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)
12 декабря (суббота) на дорогах республики сохранится гололедица.
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Погодные условия на большей части Беларуси в основном будет определять периферия антициклона, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта....
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