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Четыре года «домашней химии» и 500 рублей милиционеру. В Гродно осудили парня, который распылил газ у РОВД

11.12.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили 29-летнего Никиту Самарина, который 25 августа около здания Октябрьского РОВД распылил газ в сторону милиционера. Молодой человек попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. Гродненец признан виновным по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Он получил четыре года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа (домашняя химия). Кроме того, Самарин должен выплатить потерпевшему 500 рублей денежной компенсации, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Никита Самарин после судебного заседания. Фото: spring96.org

Рассмотрение этого уголовного дела началось 8 декабря в суде Октябрьского района города. Судебный процесс вел судья Руслан Хихол. Фотосъемку в зале суда до начала судебного процесса запретила милиция.

Напомним, Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.

15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.
У потерпевшего — 32-летнего сотрудника милиции Сергея Дойлида — травм, повлекших потерю здоровья, не было. Но он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда на три тысячи рублей. Сумму объяснял тем, что «долго не мог оправиться, каждый день вспоминал этот нехороший момент, плохо спал, поссорился с женой, переживал за свое здоровье».

Суд постановил, что Самарин должен выплатить потерпевшему 500 рублей денежной компенсации.

Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: Гродно
 
 
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Молодой человек попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском.
 
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