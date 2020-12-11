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Четыре года «домашней химии» и 500 рублей милиционеру. В Гродно осудили парня, который распылил газ у РОВД
11.12.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно осудили 29-летнего Никиту Самарина, который 25 августа около здания Октябрьского РОВД распылил газ в сторону милиционера. Молодой человек попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. Гродненец признан виновным по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Он получил четыре года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа (домашняя химия). Кроме того, Самарин должен выплатить потерпевшему 500 рублей денежной компенсации,
Рассмотрение этого уголовного дела
Напомним, Никиту Самарина задержали 6 октября. По данным правозащитников, при задержании парня жестко избили, в глаза брызгали газом из баллончика. После этого его забрала скорая: у Самарина были травмы и ожоги глаз. Все время до суда Никита был под стражей в СИЗО на Кирова.
15 октября милиция опубликовала видео, на котором Самарин рассказывает, как отбивал человека от людей в гражданском недалеко от РОВД Октябрьского района города в Гродно. Самарин говорил, что распылил газ в сторону тех, кто задерживал людей.
Суд постановил, что Самарин должен выплатить потерпевшему 500 рублей денежной компенсации.
Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Четыре года «домашней химии» и 500 рублей милиционеру. В Гродно осудили парня, который распылил газ у РОВД
Молодой человек попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском.
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