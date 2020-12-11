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Выпускные экзамены в школах могут совместить с ЦТ
11.12.2020 17:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами. Планируют также внедрить и внутренний экзамен в вузах.
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Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами. Планируют также...
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