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Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами. Планируют также внедрить и внутренний экзамен в вузах.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпускные экзамены в школах могут совместить с ЦТ Выпускной экзамен в белорусских школах могут совместить с ЦТ. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с депутатами. Планируют также...

А вот чтобы внедрить эти изменения в учреждения образования, понадобится полтора-два года. За это время подготовят необходимую методическую базу и программную документацию.