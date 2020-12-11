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В Минске 55-летний мужчина совращал малолетнюю племянницу

11.12.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали минчанина, который совращал малолетнюю племянницу. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

55-летний мужчина приходил в гости к племяннице и на протяжении года совершал с ней действия сексуального характера. Все это он записывал на телефон.

Родители не интересовались ребенком и вели аморальный образ жизни, поэтому они не знали о происходящем.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего.

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление, за изнасилование, имущественные преступления и «пьяное» вождение.

Сейчас его проверяют на причастность к иным противоправным фактам, связанным с насилием несовершеннолетних. В милиции просят сообщить, если вам что-то об этом известно по телефонам: 8-(017)-239−65−16, 8-(017)-200−97−49, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что 55-летний мужчина приходил в гости к племяннице и на протяжении года совершал с ней действия сексуального характера и все это записывал на телефон.
 
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