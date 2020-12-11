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В телеграм-канале появились «документы БГЭУ» о привлечении к ответственности студентов. Что ответил вуз
11.12.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеграм-канал «БГЭУ 97%» опубликовал 10 декабря фотографии двух документов: приказа о применении дисциплинарного взыскания к ряду студентов и просьбы проректора по воспитательной работе, обращенной к начальнику Заводского РУВД. Рассказываем, что ответил вуз.
Первая опубликованная фотография демонстрирует не весь документ, а лишь вторую его страницу. Но, судя по всему, это приказ об объявлении выговоров студентам за их сообщения в том же телеграм-канале «БГЭУ 97%». Дата появления оригинала документа не известна.
«На первой фотографии под фамилией декана факультета международных бизнес-коммуникаций стоит подпись НЕ Мишкевича. Получается, что эти выговоры недействительны», —
Михаил Мишкевич подтвердил TUT.BY: подпись, изображенную на этой фотографии возле его фамилии, он действительно не ставил.
— Подобные приказы я никогда не подписывал, — добавил Мишкевич.
Второй документ виден целиком: это просьба проректора по воспитательной работе Сергея Скрибы, направленная начальнику Заводского РУВД Кириллу Кислову.
В тексте, датированном 15 октября, говорится: «Учреждение образование „Белорусский государственный экономический университет“ (далее по тексту — БГЭУ) просит привлечь к административной ответственности студентов БГЭУ по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, которые проводили не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия 13 октября 2020 г. с 12 часов 30 минут до 13 часов на ступеньках учебного корпуса № 4 по проспекту Партизанскому, 22-А в Минске».
К слову, о существовании подобного документа нам говорили студенты БГЭУ еще в конце октября при подготовке
Мы пытались связаться с Сергеем Скрибой по его рабочему и мобильному телефонам. Услышав, что звонит журналист TUT.BY, проректор по воспитательной работе положил трубку и больше не снимал.
Что ответил вуз?
11 декабря телеграм-канал «Официальный канал БГЭУ»
«В ответ на попытки дискредитировать наш университет путем публикации непроверенной информации и иных материалов негативного содержания о деятельности университета в различных Telegram-каналах отмечаем, что в своих решениях и действиях администрация руководствуется Кодексом об образовании Республики Беларусь, Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка, административным и правовым законодательством Республики Беларусь.
Еще раз обращаем внимание на то, что согласно вышеуказанным документам университет не может являться местом для проведения несанкционированных массовых мероприятий».
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В телеграм-канале появились «документы БГЭУ» о привлечении к ответственности студентов. Что ответил вуз
В интернет попали фото двух документов: приказа о выговорах и просьбы проректора по воспитательной работе привлечь студентов к административной ответственности.
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