В телеграм-канале появились «документы БГЭУ» о привлечении к ответственности студентов. Что ответил вуз

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «БГЭУ 97%» опубликовал 10 декабря фотографии двух документов: приказа о применении дисциплинарного взыскания к ряду студентов и просьбы проректора по воспитательной работе, обращенной к начальнику Заводского РУВД. Рассказываем, что ответил вуз.

Первая опубликованная фотография демонстрирует не весь документ, а лишь вторую его страницу. Но, судя по всему, это приказ об объявлении выговоров студентам за их сообщения в том же телеграм-канале «БГЭУ 97%». Дата появления оригинала документа не известна.

«На первой фотографии под фамилией декана факультета международных бизнес-коммуникаций стоит подпись НЕ Мишкевича. Получается, что эти выговоры недействительны», — написано в посте телеграм-канала.



Фото: телеграм-канал «БГЭУ 97%»

Михаил Мишкевич подтвердил TUT.BY: подпись, изображенную на этой фотографии возле его фамилии, он действительно не ставил.

— Подобные приказы я никогда не подписывал, — добавил Мишкевич.

Второй документ виден целиком: это просьба проректора по воспитательной работе Сергея Скрибы, направленная начальнику Заводского РУВД Кириллу Кислову.

В тексте, датированном 15 октября, говорится: «Учреждение образование „Белорусский государственный экономический университет“ (далее по тексту — БГЭУ) просит привлечь к административной ответственности студентов БГЭУ по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, которые проводили не разрешенные в установленном порядке массовые мероприятия 13 октября 2020 г. с 12 часов 30 минут до 13 часов на ступеньках учебного корпуса № 4 по проспекту Партизанскому, 22-А в Минске».



Фото: телеграм-канал «БГЭУ 97%»

К слову, о существовании подобного документа нам говорили студенты БГЭУ еще в конце октября при подготовке другой статьи . Тогда мы не публиковали эту информацию, так как никаких подтверждений предоставлено не было.

Мы пытались связаться с Сергеем Скрибой по его рабочему и мобильному телефонам. Услышав, что звонит журналист TUT.BY, проректор по воспитательной работе положил трубку и больше не снимал.

Что ответил вуз?

11 декабря телеграм-канал «Официальный канал БГЭУ» опубликовал позицию вуза :

«В ответ на попытки дискредитировать наш университет путем публикации непроверенной информации и иных материалов негативного содержания о деятельности университета в различных Telegram-каналах отмечаем, что в своих решениях и действиях администрация руководствуется Кодексом об образовании Республики Беларусь, Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка, административным и правовым законодательством Республики Беларусь.

Еще раз обращаем внимание на то, что согласно вышеуказанным документам университет не может являться местом для проведения несанкционированных массовых мероприятий».