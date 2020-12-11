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Еще один скандальный слив: силовики говорят о жизни отборным матом

11.12.2020 18:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видео с нагрудного регистратора одного их силовиков опубликовала инициатива BYPOL. Это запись от 23 августа, на которой силовики разговаривают между собой: каждое второе слово нецензурное.

Действие происходит возле Дворца независимости, виден водомет, омоновцы в балаклавах и шлемах делятся впечатлениями об участниках, и особенно участницах марша. Нарезки этих диалогов и собрала в одно видео команда BYPOL.

Слышно, как силовики, постоянно употребляя нецензурные слова, переговариваются между собой.

Один из них говорит, что их «карьера про…алась», другой предлагает задействовать военнослужащих: «Надо солдатов вербовать, пока есть время. Должны быть воодушевлены этим драйвом, душком адреналина, чувством военной романтики».

Говорят, что военных лучше приманивать «шуршащими купюрами». «Работаем на комитет, а где этот комитет, б…», - говорит другой.

Один командир отдает задание поработать по проспекту, «как только начнут более-менее расходиться» и даже «имею в виду помыть». Что значит «помыть», подчиненные сами не понимают.

Один из силовиков шутит, что видео «потом скинет в Нехту».

BYPOL напоминает пункт 10 приказа МВД № 67 «О Правилах профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел»:

«В работе с гражданами и должностными лицами сотрудник должен проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение, не допускать действий, унижающих их честь и достоинство».

Вот видео: но только для совершеннолетних.

В отличие от аудиозаписей, слитых в интернет в ближайший месяц, видео более доказательный документ. Можно не сомневаться в том, что говорят именно силовики.    

Первым был слив разговора мужчины и женщины, в котором понятно, что люди собрались срезать бело-красно-белые ленточки во дворах. Голоса собеседников были похожи на голоса пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт и руководителя федерации хоккея Дмитрия Баскова.

После появления этих аудиозаписей Лукашенко пообещал, что «на следующей неделе» раскроет подробности «некоторых сливов». Но «раскрытие тайн» не последовало.

30 ноября в интернете появилась еще одна аудиозапись, где женщина, похожая голосом на Наталью Эйсмонт, беседовала с мужчиной с голосом личного помощника Николая Латышенка

Создатель известного телеграм-канала предполагает, что «смельчак», который сливает подобные разговоры, - человек, понимающий, что система разрушается и нарабатывающий себе очки в новой Беларуси.

 
 
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Видео с нагрудного регистратора одного их силовиков опубликовала инициатива BYPOL. Это запись от 23 августа, на которой силовики разговаривают между собой: каждое...
 
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