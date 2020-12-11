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Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете

11.12.2020 18:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Иван Руднев
Лукашенко произвел кадровые назначения в МВД

Соответствующий указ подписал в пятницу 11 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем Председателя Следственного комитета", – сказали в пресс-службе.

Там также проинформировали, что его место занял Эдуард Малиновский – начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК.

Шандарович был назначен на должность главы УСК по Гродненской области 17 июля 2018 года – тогда он носил звание полковника. Звание генерал-майора юстиции ему было присвоено летом текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Генерал-майор юстиции Олег Шандарович из УСК по Гродненской области переведен в центральный аппарат комитета.
 
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