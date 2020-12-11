Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ подписал в пятницу 11 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем Председателя Следственного комитета", – сказали в пресс-службе.

Там также проинформировали, что его место занял Эдуард Малиновский – начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК.

Шандарович был назначен на должность главы УСК по Гродненской области 17 июля 2018 года – тогда он носил звание полковника. Звание генерал-майора юстиции ему было присвоено летом текущего года.