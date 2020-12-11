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Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете
11.12.2020 18:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Кадровые перестановки произошли в Следственном комитете Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Иван Руднев
Соответствующий указ подписал в пятницу 11 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем Председателя Следственного комитета", – сказали в пресс-службе.
Там также проинформировали, что его место занял Эдуард Малиновский – начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК.
Шандарович был назначен на должность главы УСК по Гродненской области 17 июля 2018 года – тогда он носил звание полковника. Звание генерал-майора юстиции ему было присвоено летом текущего года.
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Генерал-майор юстиции Олег Шандарович из УСК по Гродненской области переведен в центральный аппарат комитета.
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