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Более 160 человек обратились за помощью к врачам из-за гололеда и мороза. Больше всего - на Брестчине

11.12.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав рассказал, сколько человек получили холодовые и гололедные травмы за сутки (с 10 на 11 декабря) по всей стране.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Брестская область: обратились за медицинской помощью — 100 человек. Амбулаторную помощь получил 91 пациент, госпитализированы — 9. У всех пациентов диагностированы гололедные травмы.

Витебская область: обратились 4 человека. Все пострадавшие — с гололедной травмой. Всем оказана амбулаторная помощь.

Гомельская область: обратились 10 человек. Из них 8 — амбулаторно, двое
госпитализированы. У 8 пострадавших диагностированы гололедные травмы, а у двух — холодовые.

Гродненская область: обратились 6 пострадавших. Из них двое получили помощь амбулаторно и четверо госпитализированы. У всех диагностированы гололедные травмы.

Могилевская область: к медикам обратились 11 человек. Из них девяти пациентам оказана помощь амбулаторно, а двое госпитализированы. У одного пациента холодовая травма, а у 10 — гололедная.

Минская область: всего зарегистрировано 10 обращений. Из них 9 пациентов получили помощь амбулаторно, а одного пациента госпитализировали. У 9 пациентов диагностированы гололедные травмы, у одного — холодовая.

Минск: 25 обращений, из них — 23 пациента получили помощь амбулаторно, 2 пациента госпитализированы. У 24 пациентов диагностированы гололедные травмы, а у одного — холодовая.

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав рассказал, сколько человек получили холодовые и гололедные травмы за сутки (с 10 на 11 декабря) по всей стране.
 
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