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Более 160 человек обратились за помощью к врачам из-за гололеда и мороза. Больше всего - на Брестчине
11.12.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Брестская область: обратились за медицинской помощью — 100 человек. Амбулаторную помощь получил 91 пациент, госпитализированы — 9. У всех пациентов диагностированы гололедные травмы.
Витебская область: обратились 4 человека. Все пострадавшие — с гололедной травмой. Всем оказана амбулаторная помощь.
Гомельская область: обратились 10 человек. Из них 8 — амбулаторно, двое
Гродненская область: обратились 6 пострадавших. Из них двое получили помощь амбулаторно и четверо госпитализированы. У всех диагностированы гололедные травмы.
Могилевская область: к медикам обратились 11 человек. Из них девяти пациентам оказана помощь амбулаторно, а двое госпитализированы. У одного пациента холодовая травма, а у 10 — гололедная.
Минская область: всего зарегистрировано 10 обращений. Из них 9 пациентов получили помощь амбулаторно, а одного пациента госпитализировали. У 9 пациентов диагностированы гололедные травмы, у одного — холодовая.
Минск: 25 обращений, из них — 23 пациента получили помощь амбулаторно, 2 пациента госпитализированы. У 24 пациентов диагностированы гололедные травмы, а у одного — холодовая.
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Более 160 человек обратились за помощью к врачам из-за гололеда и мороза. Больше всего - на Брестчине
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