Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях в субботу, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромета Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«12 декабря (суббота) на дорогах сохранится гололедица», — предупредили синоптики. На 11 декабря также объявляли оранжевый уровень опасности.

Ранее синоптики сообщали , что особое внимание стоит уделить ситуации на дорогах: после оттепельной погоды при подмораживании на дорогах республики будет скользко. В субботу ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, а днем −5…+1°С.

Рекомендации МЧС при гололеде (гололедице):

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.