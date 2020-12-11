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Правозащитники: в Могилеве участников протестных акций вызывают в милицию из-за поджога машины силовика
11.12.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве участников протестов вызывают в Октябрьский РОВД из-за поджога машины милиционера, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В качестве свидетеля по делу вызывали и журналиста-фрилансера Алеся Соболевского. Известно, что у одного вызванного по делу о поджоге просматривали переписку в Telegram и изъяли телефон.
Речь идет о поджоге Audi ночью 13 октября в переулке Урожайном. Машина
Утром 11 октября милиционеры пришли домой к журналисту Алесю Соболевскому и вызвали в Октябрьский РОВД, где его допросили как свидетеля по делу о поджоге машины милиционера.
По информации правозащитников, в РОВД по этому делу уже вызывали более 10 человек. У «Весны» есть точные данные о трех могилевчанах. Все они участвовали в акциях протеста, проходили по ст. 23.34 КоАП и живут в районе, где горела машина.
— У одного из допрошенных изъяли мобильный телефон. Перед этим у мужчины потребовали установить на мобильник приложение Telegram, которое он ранее удалил, и проверили переписку, — рассказали TUT.BY правозащитники.
С одной из вызванных в РОВД провели беседу без составления протокола, уточнили в «Весне».
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Правозащитники: в Могилеве участников протестных акций вызывают в милицию из-за поджога машины силовика
Речь идет о поджоге Audi на улице Урожайной в середине октября.
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