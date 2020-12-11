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Правозащитники: в Могилеве участников протестных акций вызывают в милицию из-за поджога машины силовика

11.12.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве участников протестов вызывают в Октябрьский РОВД из-за поджога машины милиционера, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В качестве свидетеля по делу вызывали и журналиста-фрилансера Алеся Соболевского. Известно, что у одного вызванного по делу о поджоге просматривали переписку в Telegram и изъяли телефон.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Речь идет о поджоге Audi ночью 13 октября в переулке Урожайном. Машина принадлежит милиционеру. Было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере. Огонь повредил переднюю часть машины — бампер, капот, колеса. Также пламя задело стоявшее рядом авто.

Утром 11 октября милиционеры пришли домой к журналисту Алесю Соболевскому и вызвали в Октябрьский РОВД, где его допросили как свидетеля по делу о поджоге машины милиционера.

По информации правозащитников, в РОВД по этому делу уже вызывали более 10 человек. У «Весны» есть точные данные о трех могилевчанах. Все они участвовали в акциях протеста, проходили по ст. 23.34 КоАП и живут в районе, где горела машина.

— У одного из допрошенных изъяли мобильный телефон. Перед этим у мужчины потребовали установить на мобильник приложение Telegram, которое он ранее удалил, и проверили переписку, — рассказали TUT.BY правозащитники.

С одной из вызванных в РОВД провели беседу без составления протокола, уточнили в «Весне».

 
Теги: Могилев
 
 
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