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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все будет лучше, современнее и креативнее. Большое обновление телеканала "Беларусь 5" Отныне все будет лучше, современнее и креативнее! Первый и единственный спортивный телеканал в нашей стране "Беларусь 5" готовится к большому обновлению. Открытие...

Отныне все будет лучше, современнее и креативнее! Первый и единственный спортивный телеканал в нашей странеготовится к большому обновлению. Открытие новой студии "100 метров" состоялось сегодня в Белтелерадиокомпании. Именно здесь будут записывать все программы. Павильон оборудован 5-ю светодиодными экранами, 6 камерами, 3 суфлерами и более чем 35-ю световыми приборами. На реализацию проекта понадобилось полгода. Кроме этого, полностью обновится графическая оболочка телеканала. В эфире появятся новые комментаторы и ведущие. Отметим, что "Беларусь 5" вещает 7 лет. А вот новый старт канала в эфире уже завтра.