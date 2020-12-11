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Все будет лучше, современнее и креативнее. Большое обновление телеканала "Беларусь 5"

11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отныне все будет лучше, современнее и креативнее! Первый и единственный спортивный телеканал в нашей стране "Беларусь 5" готовится к большому обновлению. Открытие новой студии "100 метров" состоялось сегодня в Белтелерадиокомпании. Именно здесь будут записывать все программы. Павильон оборудован 5-ю светодиодными экранами, 6 камерами, 3 суфлерами и более чем 35-ю световыми приборами. На реализацию проекта понадобилось полгода. Кроме этого, полностью обновится графическая оболочка телеканала. В эфире появятся новые комментаторы и ведущие. Отметим, что "Беларусь 5" вещает 7 лет. А вот новый старт канала в эфире уже завтра.
 
 
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Отныне все будет лучше, современнее и креативнее! Первый и единственный спортивный телеканал в нашей стране "Беларусь 5" готовится к большому обновлению. Открытие...
 
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