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В Ляховичах открыли третий дом семейного типа
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ сразу у четверых малышей появилась новая семья. Ключи от просторного коттеджа вручили семейной паре Ксении и Игорю Кравченя, у которых семеро детей, из них четверо приемные. Поздравить семью с новосельем приехали Дед Мороз и Снегурочка. Всего в Брестской области работают 56 детских домов семейного типа. В них воспитывают 385 детей. Ещё один дом семейного типа откроют в областном центре накануне Нового года.
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И сразу у четверых малышей появилась новая семья. Ключи от просторного коттеджа вручили семейной паре Ксении и Игорю Кравченя, у которых семеро детей, из них...
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