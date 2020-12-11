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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ляховичах открыли третий дом семейного типа И сразу у четверых малышей появилась новая семья. Ключи от просторного коттеджа вручили семейной паре Ксении и Игорю Кравченя, у которых семеро детей, из них...

И сразу у четверых малышей появилась новая семья. Ключи от просторного коттеджа вручили семейной паре Ксении и Игорю Кравченя, у которых семеро детей, из них четверо приемные. Поздравить семью с новосельем приехали Дед Мороз и Снегурочка. Всего в Брестской области работают 56 детских домов семейного типа. В них воспитывают 385 детей. Ещё один дом семейного типа откроют в областном центре накануне Нового года.