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Ответственность за угрозы и оскорбления. Перед законом все равны
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ конце сентября в паблике одной из соцсетей были размещены фотографии сотрудников Могилевской милиции с их персональными данными и номерами телефонов. Под постом некоторые пользователи оставили оскорбительные комментарии. Одному из активистов грозит статья.
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В конце сентября в паблике одной из соцсетей были размещены фотографии сотрудников Могилевской милиции с их персональными данными и номерами телефонов. Под...
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