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Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила санслужба города. По ее оценкам, жители столицы стали более ответственно подходить к соблюдению мер безопасности. Масочного режима придерживаются 95% магазинов и 93% объектов общепита. Напомним, респираторный этикет действует повсеместно в столице уже месяц. Эпидемиологи рекомендуют провести новогодние праздники в кругу семьи и воздержаться от массовых гуляний.
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Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила санслужба города. По ее оценкам, жители столицы стали более ответственно...
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