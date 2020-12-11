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Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев

11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила санслужба города. По ее оценкам, жители столицы стали более ответственно подходить к соблюдению мер безопасности. Масочного режима придерживаются 95% магазинов и 93% объектов общепита. Напомним, респираторный этикет действует повсеместно в столице уже месяц. Эпидемиологи рекомендуют провести новогодние праздники в кругу семьи и воздержаться от массовых гуляний.
 
Теги: Минск
 
 
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Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев, сообщила санслужба города. По ее оценкам, жители столицы стали более ответственно...
 
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