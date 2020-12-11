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Марафон добра - акция "Наши дети" - продолжает дарить радость маленьким белорусам
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также победителей творческих конкурсов и олимпиад организовали концерт, игры, подарки. И, конечно, поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками Дед Мороз и Снегурочка. Благотворительная акция "Наши дети" в этом году продлится до 10 января.
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Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также...
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