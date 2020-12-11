Источник материала: БT

Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также победителей творческих конкурсов и олимпиад организовали концерт, игры, подарки. И, конечно, поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками Дед Мороз и Снегурочка. Благотворительная акция "Наши дети" в этом году продлится до 10 января.