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Рубрика "Променад"
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тайны биографии Яна Дамеля сегодня рассекречивают в Национальном художественном. А в Центре современных искусств выставочный проект, который знакомит с традициями празднования Нового года. Елочные игрушки советского периода экспонируются в одном из филиалов Национального исторического.
Какими еще событиями можно наполнить культурный маршрут выходных дней - в рубрике "Променад" расскажет Дарья Тарасова (видео).
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Тайны биографии Яна Дамеля сегодня рассекречивают в Национальном художественном. А в Центре современных искусств выставочный проект, который знакомит с...
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