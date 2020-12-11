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Тайны биографии Яна Дамеля сегодня рассекречивают в Национальном художественном. А в Центре современных искусств выставочный проект, который знакомит с традициями празднования Нового года. Елочные игрушки советского периода экспонируются в одном из филиалов Национального исторического.

Какими еще событиями можно наполнить культурный маршрут выходных дней - в рубрике "Променад" расскажет Дарья Тарасова (видео).