Поздравительные открытки для Деда Мороза

Источник материала: БT

Поздравить главного волшебника с днем рождения. Новогоднюю инициативу от Белпочты поддержали десятки маленьких белорусов. Много открыток Деду Морозу сегодня отправили и жители столицы. В почтовых отделениях прошла специальная акция. Пожелания здоровья и добра почтальоны доставят зимнему чародею.

Открытки, которые отправили сегодня, дойдут как раз к 16 декабря - в день рождения Деда Мороза. Поздравления станут приятным и неожиданным сюрпризом для хозяина Нового года. Обычно ему присылают письма с просьбами и мечтами.