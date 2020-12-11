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Поздравительные открытки для Деда Мороза
11.12.2020 20:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поздравить главного волшебника с днем рождения. Новогоднюю инициативу от Белпочты поддержали десятки маленьких белорусов. Много открыток Деду Морозу сегодня отправили и жители столицы. В почтовых отделениях прошла специальная акция. Пожелания здоровья и добра почтальоны доставят зимнему чародею.
Открытки, которые отправили сегодня, дойдут как раз к 16 декабря - в день рождения Деда Мороза. Поздравления станут приятным и неожиданным сюрпризом для хозяина Нового года. Обычно ему присылают письма с просьбами и мечтами.
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Поздравить главного волшебника с днем рождения. Новогоднюю инициативу от Белпочты поддержали десятки маленьких белорусов. Много открыток Деду Морозу сегодня...
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