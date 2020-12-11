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В "Клубе редакторов" главные события недели обсуждают эксперты и главные медийные персоны страны
11.12.2020 20:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что такое Всебелорусское народное собрание в его новом понимании? Разбираются эксперты и главные медийные персоны страны. Какой будет новая тактика и политическая стратегия? Какие варианты работы этого рычага власти наиболее реальны, почему делегаты съезда должны будут пройти по-настоящему качественный народный отбор?А также очередные развороты в европейской и шире - мировой политике. Каким боком выходят санкции, почему тайное всегда становится явным? Все ответы в
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Что такое Всебелорусское народное собрание в его новом понимании? Разбираются эксперты и главные медийные персоны страны. Какой будет новая тактика и...
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