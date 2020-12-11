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Марафон добра продолжает дарить радость маленьким белорусам
11.12.2020 20:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и интернатов и победителей конкурсов и олимпиад организовали концерт, игры и подарки. Поздравили детей с наступающими праздниками и Дед Мороз со Снегурочкой.
Благотворительная акция "Наши дети" в этом году продлится по 10 января.
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Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и интернатов и...
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