Марафон добра продолжает дарить радость маленьким белорусам

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Сегодня праздник пришел во Дворец детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, где для детей из многодетных семей, воспитанников детских домов и интернатов и победителей конкурсов и олимпиад организовали концерт, игры и подарки. Поздравили детей с наступающими праздниками и Дед Мороз со Снегурочкой.

Благотворительная акция "Наши дети" в этом году продлится по 10 января.