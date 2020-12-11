В Могилеве зажгли огни на главной елке области

Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 11 декабря зажгли огни на главной елке области на площади Ленина. По традиции таким образом дали старт предновогодним мероприятиям.





В новогоднюю ночь главный городской праздник пройдет у елки напротив горисполкома на площади около диагностического центра. Тут можете посмотреть программу праздников.































