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В Могилеве зажгли огни на главной елке области
11.12.2020 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 11 декабря зажгли огни на главной елке области на площади Ленина. По традиции таким образом дали старт предновогодним мероприятиям.
В новогоднюю ночь главный городской праздник пройдет у елки напротив горисполкома на площади около диагностического центра.
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По традиции таким образом дали старт предновогодним мероприятиям.
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