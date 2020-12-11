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На главной елке Могилева зажгли огни
11.12.2020 22:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К праздничной эстафете новогодних торжеств сегодня присоединился Могилев. На главной елке области зажгли праздничные огни. Сотни горожан стали участниками музыкального театрализованного представления. Впереди на главных площадках области рождественские ярмарки, балы и представления.
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К праздничной эстафете новогодних торжеств сегодня присоединился Могилев. На главной елке области зажгли праздничные огни. Сотни горожан стали участниками...
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