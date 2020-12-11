И кто бы знал, что в год 75-летия Великой Победы именно белорусам - народу, число пособников фашизма которого в годы войны было нисчадно мало, предстоит противостоять попыткам обелить черную роль предателей нашей Родины в зверствах над собственным народом. Сегодня наша общая задача - не только помнить, но противостоять попыткам переписать историю. Обсуждение патриотического воспитания в условиях реваншизма и современных внешних угроз обсудили сегодня в Музее Великой Отечественной войны представители власти, эксперты и общественники. Героизация нацизма как путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета страны руками наших людей. Рассказывает Екатерина Тихомирова.
Сохранить память и суверенитет
Музей Великой Отечественной, расположенный в сердце белорусской столицы. Пожалуй, именно в этом месте особо чувствуется, чего на самом деле стоили суверенитет и свобода. Представители власти, депутаты, эксперты и историки сегодня собрались здесь, чтобы обсудить, как противостоять реабилитации и героизации нацизма, бороться с экстремизмом - современным вызовом и угрозой нашей независимости. Рядом оружие, обмундирование и предметы обихода военных дней как напоминание: деды и прадеды выстояли, отстояли будущее поколений, очередь за вами. Однако сегодня все чаще в нашем обществе поднимаются силы реваншизма - попыток переписать историю.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас всегда был стереотип, что такие понятия, как экстремизм и нацизм, это про кого угодно, только не про Беларусь. К сожалению, события последнего времени и в принципе устойчиво угрожающая динамика определенного сегмента белорусской блогосферы показывают, что это не совсем так. Поэтому важная задача - расставить какие-то реперные точки, что такое нацизм, экстремизм и что нам с этим делать".
Предатели под бело-красно-белым
Сегодня историки и эксперты с сожалением признают, что предпосылки того самого настоящего фашизма уже продвигаются в социальных сетях и мессенджерах, расчеловечение своих же сограждан и соседей. Лозунги и нацистские приветствия - 75 лет спустя флаги коллаборационистов в угоду внешним силам развиваются над головами молодых белорусов.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Не секрет, что в этом процессе активно шли ультраправые, люди, которые исповедуют нацистскую идеологию. Они воевали на первых порах в Украине. Они никогда не скрывали своих нацистских взглядов. Это бывшие боевики «Азова» белорусского происхождения. Это фанаты минского «Динамо» - нацисты, которые зигуют на концертах в Минске. Это люди, для которых нацизм - элемент их мировоззрения. Их не много. Но это заразная болезнь. Это размножение экстремизма, попытки совершить теракты, гнобить людей только за то, что они думают иначе. Вот эта вся волна агрессии при поддержке информационных технологий берет начало от той традиции. Эту традицию мы должны искоренить. Любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда. Тут не может быть плюрализма мыслей. Есть идеология, которая признанна антигуманной, античеловеческой, за ее пропаганду во всем цивилизованном мире предусмотрена ответственность".
От героизации нацизма к экстремизму
Героизация нацизма как путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета страны руками собственного народа. Это вызовы современности. Сегодня важно не потерять молодые умы, выработать методику патриотического воспитания с учетом всех угроз, отрегулировать механизмы законодательства в вопросе недопустимости героизации нацизма и борьбы с экстремизмом. Воспользоваться, кстати, можно примером законодательства Германии.
Законодательство ФРГ строго наказывает своих граждан за демонстрацию свастики и других знаков СС - от 3 до 5 лет лишения свободы. За пост в соцсетях или в шутку сделанное нацистское приветствие можно получить тюремный срок. Это демократическая Германия, с законами, гарантирующими право на свободу слова. Но никому не приходит в голову маршировать по улицам Берлина со свастикой, говоря, что это страница истории. На заметку нашим марширующим с их демократическими порывами.
Реализация исторической политики
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:"С моей точки зрения, требует дальнейшей реализации историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого белорусской модели памяти. Совместная предметная работа позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое, как и настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов".
Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:"Сегодня важно еще раз посмотреть, что мы имеем и в исторической науке, и практическом преломлении. Я как депутат проехала целый ряд школьных музеев. Прекрасные музеи о ВОВ, но вместе с тем я вижу, что сегодня нужно усиливать и работу этих музеев. Усиливать через внедрение туда новых технологий, цифровизации".
Цвета белорусского нацизма
Важно помнить, что в годы Великой Отечественной нацизм шел не только под флагами со свастикой, но был бело-красно-белого цветов. Не дать фашизму поднять голову на белорусской земле, не предать забвению подвиги тех, кто ценой собственной жизни отстоял наше право на первый вздох. Сегодня это главная задача каждого в высоких кабинетах, школьных классах или за семейным столом.