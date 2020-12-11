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И кто бы знал, что в год 75-летия Великой Победы именно белорусам - народу, число пособников фашизма которого в годы войны было нисчадно мало, предстоит противостоять попыткам обелить черную роль предателей нашей Родины в зверствах над собственным народом. Сегодня наша общая задача - не только помнить, но противостоять попыткам переписать историю. Обсуждение патриотического воспитания в условиях реваншизма и современных внешних угроз обсудили сегодня в Музее Великой Отечественной войны представители власти, эксперты и общественники. Героизация нацизма как путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета страны руками наших людей. Рассказывает Екатерина Тихомирова.

Сохранить память и суверенитет

Музей Великой Отечественной, расположенный в сердце белорусской столицы. Пожалуй, именно в этом месте особо чувствуется, чего на самом деле стоили суверенитет и свобода. Представители власти, депутаты, эксперты и историки сегодня собрались здесь, чтобы обсудить, как противостоять реабилитации и героизации нацизма, бороться с экстремизмом - современным вызовом и угрозой нашей независимости. Рядом оружие, обмундирование и предметы обихода военных дней как напоминание: деды и прадеды выстояли, отстояли будущее поколений, очередь за вами. Однако сегодня все чаще в нашем обществе поднимаются силы реваншизма - попыток переписать историю.



Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас всегда был стереотип, что такие понятия, как экстремизм и нацизм, это про кого угодно, только не про Беларусь. К сожалению, события последнего времени и в принципе устойчиво угрожающая динамика определенного сегмента белорусской блогосферы показывают, что это не совсем так. Поэтому важная задача - расставить какие-то реперные точки, что такое нацизм, экстремизм и что нам с этим делать".







Предатели под бело-красно-белым

От героизации нацизма к экстремизму

Сегодня историки и эксперты с сожалением признают, что предпосылки того самого настоящего фашизма уже продвигаются в социальных сетях и мессенджерах, расчеловечение своих же сограждан и соседей. Лозунги и нацистские приветствия - 75 лет спустя флаги коллаборационистов в угоду внешним силам развиваются над головами молодых белорусов.

Героизация нацизма как путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета страны руками собственного народа. Это вызовы современности. Сегодня важно не потерять молодые умы, выработать методику патриотического воспитания с учетом всех угроз, отрегулировать механизмы законодательства в вопросе недопустимости героизации нацизма и борьбы с экстремизмом. Воспользоваться, кстати, можно примером законодательства Германии.

Законодательство ФРГ строго наказывает своих граждан за демонстрацию свастики и других знаков СС - от 3 до 5 лет лишения свободы. За пост в соцсетях или в шутку сделанное нацистское приветствие можно получить тюремный срок. Это демократическая Германия, с законами, гарантирующими право на свободу слова. Но никому не приходит в голову маршировать по улицам Берлина со свастикой, говоря, что это страница истории. На заметку нашим марширующим с их демократическими порывами.



Реализация исторической политики





Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "С моей точки зрения, требует дальнейшей реализации историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого белорусской модели памяти. Совместная предметная работа позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. На историю, на прошлое, как и настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через узкую щель телеграм-каналов".



Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня важно еще раз посмотреть, что мы имеем и в исторической науке, и практическом преломлении. Я как депутат проехала целый ряд школьных музеев. Прекрасные музеи о ВОВ, но вместе с тем я вижу, что сегодня нужно усиливать и работу этих музеев. Усиливать через внедрение туда новых технологий, цифровизации".





Цвета белорусского нацизма

Важно помнить, что в годы Великой Отечественной нацизм шел не только под флагами со свастикой, но был бело-красно-белого цветов. Не дать фашизму поднять голову на белорусской земле, не предать забвению подвиги тех, кто ценой собственной жизни отстоял наше право на первый вздох. Сегодня это главная задача каждого в высоких кабинетах, школьных классах или за семейным столом.