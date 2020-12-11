Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор по делу о клевете в отношении милиционера Суд Пинского района огласил приговор по делу 31-летнего мужчины, который оклеветал сотрудника милиции. Фигурант признан виновным. В августе в телеграм-канале он ...

Суд Пинского района огласил приговор по делу 31-летнего мужчины, который оклеветал сотрудника милиции. Фигурант признан виновным. В августе в телеграм-канале он опубликовал информацию ложного характера, порочащую правоохранителя. После этого он же разместил фотографию милиционера и указал, что тот виновен в особо тяжких преступлениях – актах геноцида.