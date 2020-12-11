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Об итогах Программы социально-экономического развития до 2020-го - депутат Палаты представителей
11.12.2020 22:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт достижений на просторах ЕАЭС к нашим национальным успехам. Сейчас активно ведется подготовка к Всебелорусскому народному собранию.На нем подведут итоги прошедшей пятилетки и сфокусируют внимание на будущем страны. Примут, как часто говорят, дорожную карту развития до 2025 года. Уже можно сказать - доходы населения за это время выросли на 12%. Инфляция уменьшилась в 2,5 раза. Об итогах реализации Программы социально-экономического развития до 2020-го и повестке очередного масштабного республиканского диалога нашему телеканалу рассказала депутат Палаты представителей Светлана Горваль.
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От достижений на просторах ЕАЭС к нашим национальным успехам. Сейчас активно ведется подготовка к Всебелорусскому народному собранию.На нем подведут итоги...
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