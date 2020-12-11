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Участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в центр карьерного машиностроения - в Жодино

11.12.2020 22:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За мирную и процветающую Беларусь выступают участники автопробега "За единую Беларусь!". Уже завтра они вновь соберутся и отправятся в один из мировых центров карьерного машиностроения - в город Жодино. Стартует традиционная акция в Минске в 11 утра. Обратный путь автопробега будет пролегать через Борисов. Участники автопробега посетят легендарный завод БелАЗ - своими глазами увидят самый большой в мире карьерный самосвал, посетят музей завода, выставочную площадку и цех сборки. Второй точкой маршрута станет автомобильный завод Geely.

 
Теги: Минск
 
 
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За мирную и процветающую Беларусь выступают участники автопробега "За единую Беларусь!". Уже завтра они вновь соберутся и отправятся в один из мировых центров...
 
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