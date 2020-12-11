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До Нового года осталось 20 дней. Однако несмотря на предпраздничное настроение, зима - опасное время для водителей. Это подтверждает и статистика. Только в Минске за минувшие выходные произошло 150 ДТП. Здесь и несоблюдение скоростного режима, и невнимательность. Сразу 5 авто столкнулись в Борисовском районе. К сожалению, один человек погиб. О важных правилах на зимней трассе - репортаж Александра Камовича.



Жуткое ДТП на трассе М-1 в Борисовском районе

Жуткое ДТП произошло минувшей ночью на трассе М-1 в Борисовском районе. Столкнулись 5 машин, есть погибший. По информации МВД, первым в аварию попал Volkswagen Polo. В районе половины второго ночи машину занесло, она ударилась в отбойник, затем в нее врезался микроавтобус Mercedes. Из легкового авто на дорогу вышел мужчина, чтобы осмотреть повреждения, и его насмерть сбила фура DAF. Всего в ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. На месте работала следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, эксперты и МЧС. Среди причин автокатастрофы специалисты предварительно называют плохие погодные условия.



Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям ГАИ МВД Беларуси: "Основная проблема, особенно проблема загородных трасс, когда водители не перестраиваются на зимний стиль вождения. По-прежнему игнорируют те требования, которые предусмотрены ПДД. В первую очередь не снижают скорость движения в общем потоке, игнорируют либо слишком часто совершают необдуманные поступки в виде множественных перестроений, обгонов, в том числе с выездом на полосу встречного движения. И, конечно же, в первую очередь это резкие разгоны и резкие торможения, что в свою очередь может привести к ДТП".



Погода внесла коррективы в дорожное движение

И вот сегодня погода вновь проверяет водителей. Минус на градуснике, плюс в статистике ДТП. С приходом холодов, как это обычно и бывает, увеличение количества аварий. Вместе с тем в ГАИ отметили, что существенного роста серьезных ДТП нет. Дорожная милиция Минской области ввела спецплан "Погода". Экипажи вместе с коммунальщиками патрулируют дороги. На улицах столичного региона работают 106 единиц техники, уже распределено свыше тысячи тонн реагентов. Среди основных причин невнимательность, неопытность и, конечно, техническое состояние авто.



Участились случаи травм

Подобные видео сегодня облетели соцсети. В разных регионах страны отдельные участки превратились буквально в каток. Выглядит, конечно, забавно, но совсем не до шуток, когда речь заходит о травмах. В Минздраве уже отмечают увеличение обращений пострадавших и предупреждают граждан о предельной аккуратности.



Внимание! Пешеходы!

Еще одна рекомендация от ГАИ - быть особенно внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В темное время суток при плохой видимости выбирать скорость, учитывая, что по проезжей части могут идти пешеходы. По статистике, треть всех ДТП с пострадавшими приходятся на темное время. А в зоне риска в таких авариях почти 70 % это велосипедисты и пешеходы.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минска: "Стоит обратить внимание, что в осенне-зимний период прослеживается негативная тенденция в плане увеличения количества ДТП с пешеходами. В этой связи столичная Госавтоинспекция с 7 по 17 декабря проводит комплекс профилактических мероприятий под названием «Пешеход», направленный на профилактику. ГАИ следит за соблюдением правил как водителями, так и пешеходами".



На выходных столбики термометров снова поползут вниз, это не очень оптимистичные прогнозы от синоптиков. Еще один негативный фактор - осадки в виде мокрого снега и дождя, а это первый признак гололедицы. Поэтому чтобы первые недели зимы принесли радость, лучше учитывать все возможные риски и следовать советам профессионалов.



