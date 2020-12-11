Источник материала: БT

"Беларусь 5" уже завтра начинает новый сезон в новой студии. Обновления и среди ведущих и комментаторов. Апгрейд также интерфейса и графических заставок. Теперь "Беларусь 5", как говорится, максимально упакован. Желаем коллегам удачи в новом телесезоне. Завесу тайны, каким будет спортивный телеканал, приоткроет Кристина Камыш.





Телеканалуже завтра начинает новый сезон в новой студии. Обновления и среди ведущих и комментаторов. Апгрейд также интерфейса и графических заставок. Теперь "Беларусь 5", как говорится, максимально упакован. Желаем коллегам удачи в новом телесезоне. Завесу тайны, каким будет спортивный телеканал, приоткроет Кристина Камыш.

Большое обновление телеканала "Беларусь 5"







От футбола до Формулы-1. От внутренних турниров до Олимпийских игр. Первый и единственный спортивный телеканал в нашей стране "Беларусь 5" в эфире уже 7 лет. Зритель увидел тысячи часов трансляций и сотни информационно-аналитических программ. Но настало время обновления.Теперь весь спорт на "пятерке" будет выходить в новой студии. Проект реализовали за полгода.



Съемки будут вестись с 6 камер. Если понадобится, то источники можно доставлять

Михаил Корчинский, и.о. главного режиссера телеканала "Беларусь 5": "Все наши проекты будут выходить из этой студии. Это и новости в прямом эфире, это все наши программы спортивные. Технические возможности позволяют приглашать гостей и работать одновременно".



Павильон оборудован более чем 35 световыми приборами и 3 суфлерами.













В студии располагаются 5 светодиодных экранов

Они выполнены по технологии размещения пикселя с шагом 2,5 миллиметра. Это значит, что изображение будет сверхкачественным. И человеческий глаз не сможет различить эти пиксели. Пол в съемочном павильоне также непростой. Во-первых, он и сам работает как экран. Т.е. на него можно вывести изображение, например, теннисного корта или ледовой площадки. Во-вторых, пол покрыт затонированным стеклом. И это позволяет получить отражение от светодиодных экранов.





Новая графическая упаковка телеканала "Беларусь 5"

Полностью переработан интерфейс телеканала. Изменены все графические пакеты проектов "Беларусь 5", реклама и отбивки. На разработку ушло также 6 месяцев.





Новые голоса телеканала "Беларусь 5"

Отныне канал будет по-другому и звучать. Три новых комментатора - Федор Прошкин, Илья Бакай и Геннадий Соловей - готовы погрузить зрителя в мир футбола и хоккея. Обновления как никогда кстати. 2021 максимально насыщен спортивными событиями. Все главные соревнования, которые были перенесены из-за пандемии COVID, это Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, должны состояться.



