ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеканал "Беларусь 5" завтра начинает новый сезон в новой студии

11.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Телеканал "Беларусь 5" уже завтра начинает новый сезон в новой студии. Обновления и среди ведущих и комментаторов. Апгрейд также интерфейса и графических заставок. Теперь "Беларусь 5", как говорится, максимально упакован. Желаем коллегам удачи в новом телесезоне. Завесу тайны, каким будет спортивный телеканал, приоткроет Кристина Камыш.


Большое обновление телеканала "Беларусь 5"


От футбола до Формулы-1. От внутренних турниров до Олимпийских игр. Первый и единственный спортивный телеканал в нашей стране "Беларусь 5" в эфире уже 7 лет. Зритель увидел тысячи часов трансляций и сотни информационно-аналитических программ. Но настало время обновления.Теперь весь спорт на "пятерке" будет выходить в новой студии. Проект реализовали за полгода.


Съемки будут вестись с 6 камер. Если понадобится, то источники можно доставлять


Михаил Корчинский, и.о. главного режиссера телеканала "Беларусь 5": "Все наши проекты будут выходить из этой студии. Это и новости в прямом эфире, это все наши программы спортивные. Технические возможности позволяют приглашать гостей и работать одновременно".

Павильон оборудован более чем 35 световыми приборами и 3 суфлерами.

Телеканал "Беларусь 5" завтра начинает новый сезон в новой студии

В студии располагаются 5 светодиодных экранов

Они выполнены по технологии размещения пикселя с шагом 2,5 миллиметра. Это значит, что изображение будет сверхкачественным. И человеческий глаз не сможет различить эти пиксели. Пол в съемочном павильоне также непростой. Во-первых, он и сам работает как экран. Т.е. на него можно вывести изображение, например, теннисного корта или ледовой площадки. Во-вторых, пол покрыт затонированным стеклом. И это позволяет получить отражение от светодиодных экранов.

Новая графическая упаковка телеканала "Беларусь 5"

Полностью переработан интерфейс телеканала. Изменены все графические пакеты проектов "Беларусь 5", реклама и отбивки. На разработку ушло также 6 месяцев.

Новые голоса телеканала "Беларусь 5"

Отныне канал будет по-другому и звучать. Три новых комментатора - Федор Прошкин, Илья Бакай и Геннадий Соловей - готовы погрузить зрителя в мир футбола и хоккея. Обновления как никогда кстати. 2021 максимально насыщен спортивными событиями. Все главные соревнования, которые были перенесены из-за пандемии COVID, это Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, должны состояться.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал "Беларусь 5" уже завтра начинает новый сезон в новой студии. Обновления и среди ведущих и комментаторов. Апгрейд также интерфейса и графических заставок....
 
Новости дня
Новости общества
 
Закрытый показ фильма "Люди с черными душами"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика