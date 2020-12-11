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Закрытый показ фильма "Люди с черными душами"

11.12.2020 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уроки истории - в кинотеатре, а документальная хроника - в качестве наглядного учебника. Закрытый показ фильма "Люди с черными душами" белорусских кинематографистов Ильи Гурского и Петра Шамшура состоялся сегодня в Минске. Киноурок посетили старшеклассники Заводского района столицы. Лента 1962 года о преступной деятельности националистов во время Второй мировой войны, редкая хроника времен оккупации красноречивее любых слов о цене Победы. Авторы рассказали о трагедии народа через судьбы отдельных людей. Фильм-откровение не может никого оставить равнодушным. Такие киноуроки истории будут в расписании учеников и других школ Минска. В год 75-летия Великой Победы особенно важно напомнить о ее цене.

 
Теги: Минск
 
 
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Уроки истории - в кинотеатре, а документальная хроника - в качестве наглядного учебника. Закрытый показ фильма "Люди с черными душами" белорусских...
 
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