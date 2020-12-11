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«Белтелеком» повышает тарифы на связь и интернет

12.12.2020 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 21 декабря РУП «Белтелеком» повышает стоимость своих услуг: возрастают цены на связь и интернет, регулируемые государством. Об этом провайдер сообщает на своем сайте.

«Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат», - говорится в сообщении.

Для физических лиц местная связь подорожает на 4,5% (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородняя – на 18% (0,0029 руб.). Юридических лиц изменение цен не коснется.

Стоимость тарифов на интернет поднимется на 1,46%, а другие услуги электросвязи подорожают на 5%.

Как пояснили в Белтелекоме, поднятие цен позволит специалистам предприятия продолжить реализацию крупных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей (технология пассивных оптических сетей), а также поддерживать качество услуг электросвязи и обеспечивать безопасность информации.

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородней связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.

С обновленным тарифами можно ознакомиться на сайте РУП «Белтелеком».

Практически год назад, в январе этого года, провайдер увеличивал стоимость своих услуг: интернет тогда подорожал в среднем на 2,5%, а услуги электросвязи – на 5%.

 
 
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С 21 декабря РУП «Белтелеком» повышает стоимость своих услуг: возрастают цены на связь и интернет, регулируемые государством.
 
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