«Белтелеком» повышает тарифы на связь и интернет

С 21 декабря РУП «Белтелеком» повышает стоимость своих услуг: возрастают цены на связь и интернет, регулируемые государством. Об этом провайдер сообщает на своем сайте.

«Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат», - говорится в сообщении.

Для физических лиц местная связь подорожает на 4,5% (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородняя – на 18% (0,0029 руб.). Юридических лиц изменение цен не коснется.

Стоимость тарифов на интернет поднимется на 1,46%, а другие услуги электросвязи подорожают на 5%.

Как пояснили в Белтелекоме, поднятие цен позволит специалистам предприятия продолжить реализацию крупных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей (технология пассивных оптических сетей), а также поддерживать качество услуг электросвязи и обеспечивать безопасность информации.

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородней связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.

С обновленным тарифами можно ознакомиться на сайте РУП «Белтелеком».