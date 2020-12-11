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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстонский эксперт о мутации вируса Утверждения о том, что COVID-19 стал менее опасным по сравнению с весенним периодом, не соответствуют действительности. Такое мнение нашему телеканалу высказал...

Утверждения о том, что COVID-19 стал менее опасным по сравнению с весенним периодом, не соответствуют действительности. Такое мнение нашему телеканалу высказал руководитель центральной больницы Эстонии Аркадий Попов. Он не понаслышке знает обо всей серьезности ситуации - долгое время он возглавлял кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии. Эксперт отметил, что произошло генетическое изменение вируса, который стал “заразнее, чем изначальный вариант”.