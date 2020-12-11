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Эстонский эксперт о мутации вируса
12.12.2020 08:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУтверждения о том, что COVID-19 стал менее опасным по сравнению с весенним периодом, не соответствуют действительности. Такое мнение нашему телеканалу высказал руководитель центральной больницы Эстонии Аркадий Попов. Он не понаслышке знает обо всей серьезности ситуации - долгое время он возглавлял кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии. Эксперт отметил, что произошло генетическое изменение вируса, который стал “заразнее, чем изначальный вариант”.
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Утверждения о том, что COVID-19 стал менее опасным по сравнению с весенним периодом, не соответствуют действительности. Такое мнение нашему телеканалу высказал...
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