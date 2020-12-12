Последствия гололедицы: медики рассказали, сколько человек с травмами обратились за помощью

Источник материала: Tut.by

Минздрав сообщил , что сколько человек с холодовыми и гололедными травмами обратились к медикам за помощью с 11 на 12 декабря. Всего зафиксировано 1867 обращений. Сутками ранее за помощью обратились более 160 человек. На субботу, напомним, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



Фото с сайта Ivbg.ru

Брестская область: 117 человек. Амбулаторную помощь получили 109 человек, госпитализированы 8. У 116 пострадавших гололедная травма, у одного холодовая.

Витебская область: 320 человек. Амбулаторную помощь получили 289 человек, госпитализирован 31. У всех пострадавших — гололедная травма.

Гомельская область: 868 человек. Из них 780 получили помощь амбулаторно, 88 госпитализированы. У 867, пострадавших гололедная травма, одна — холодовая.

Гродненская область: 19 обращений. Из всех пострадавших 18 получили помощь амбулаторно, один пациент госпитализирован. У всех обратившихся — гололедная травма.

Могилевская область: 327 человек. Из них — 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. Все 327 травм — гололедные.

Минская область: 164 обращения. Из них — 147 пациентов получили помощь амбулаторно, 17 госпитализированы. У 161 пациента диагностированы гололедные травмы, у трех — холодовые.

Минск: 52 обращения. Из них — 49 пациентов получили помощь амбулаторно, трое госпитализированы. Все 52 травмы — гололедные.