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Последствия гололедицы: медики рассказали, сколько человек с травмами обратились за помощью
12.12.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Брестская область: 117 человек. Амбулаторную помощь получили 109 человек, госпитализированы 8. У 116 пострадавших гололедная травма, у одного холодовая.
Витебская область: 320 человек. Амбулаторную помощь получили 289 человек, госпитализирован 31. У всех пострадавших — гололедная травма.
Гомельская область: 868 человек. Из них 780 получили помощь амбулаторно, 88 госпитализированы. У 867, пострадавших гололедная травма, одна — холодовая.
Гродненская область: 19 обращений. Из всех пострадавших 18 получили помощь амбулаторно, один пациент госпитализирован. У всех обратившихся — гололедная травма.
Могилевская область: 327 человек. Из них — 297 получили помощь амбулаторно, 30 пациентов госпитализированы. Все 327 травм — гололедные.
Минская область: 164 обращения. Из них — 147 пациентов получили помощь амбулаторно, 17 госпитализированы. У 161 пациента диагностированы гололедные травмы, у трех — холодовые.
Минск: 52 обращения. Из них — 49 пациентов получили помощь амбулаторно, трое госпитализированы. Все 52 травмы — гололедные.
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Минздрав сообщил, что сколько человек с холодовыми и гололедными травмами обратились к медикам за помощью с 11 на 12 декабря.
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