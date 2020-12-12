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А. Попов: Обнадеживающих данных, что вирус стал менее опасным, пока не наблюдается

12.12.2020 12:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О прогнозах и главном инструменте противодействия нашему телеканалу рассказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы - Аркадий Попов.

Аркадий Попов, руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Эстония: "То, что он ослаб, таких данных мне не попадалось, а наоборот, о том, что были определенные мутации вируса. Он мутирует довольно медленно. Ученые сейчас демонстрируют нам исследования, и это мутирование, к сожалению, направлено на повышение его контагиозности, то есть, склонности к распространению, и пока каких-то обнадеживающих данных в отношении того, что этот вирус стал менее опасным, и болезнь протекает более легко, пока таких данных не наблюдается. И на сегодняшний день, что мы видим - довольно четкая корреляция между уровнем тех людей, кто заболел и количеством тех людей, которые попадают на больничную койку. Единственное, что мы видим немного меньшее количество требующих искусственной вентиляции легких. Трудно сказать, за счет чего это происходит, возможно, это какие-то причины, связанные с тем, что вирус ведет себя по-другому. Вирус так или иначе меняется в ходе эволюции".

 
 
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О прогнозах и главном инструменте противодействия нашему телеканалу рассказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы - Аркадий Попов. Аркадий...
 
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