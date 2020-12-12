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Из Минска в Жодино. Участники автопробега "За единую Беларусь" посетят легендарный БелАЗ
12.12.2020 12:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За мирную и процветающую Беларусь! Сегодня участники автопробега "За единую Беларусь"
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За мирную и процветающую Беларусь! Сегодня участники автопробега "За единую Беларусь" Сегодня участники автопробега отправятся в один из мировых центров...
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